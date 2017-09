Moda: Pakistan Fashion Week, il glamour sbarca a Karachi

Karachi (askanews) - Abiti sexy, eleganti e scintillanti, in contrasto con la tensione che regna in Pakistan e con le leggi conservatrici che impongono alle donne di coprirsi. Il glamour sbarca a Karachi per la Pakistan Fashion Week. Abiti preziosi, di seta e broccato con paillettes luccicanti per l'evento mondano e molto seguito, che strizza l'occhio all'occidente.