Olimpiadi, la delegazione per Parigi 2024 all'Eliseo

Parigi (askanews) - Per celebrare la scelta di Parigi fatta dal comitato olimpico internazione per ospitare la prossima edizione dei Giochi nel 2024, la delegazione di Parigi 2024 è stata ricevuta all'Eliseo. A guidare il gruppo la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, gli ex presidenti Sarkozy e Hollande, alcuni dirigenti sportivi e tante giovani promesse dello sport francese. Sono stati tutti ricevuto dal presidente Macron con la moglie Brigitte.