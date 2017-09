Salone Francoforte, Ibm punta sulla realtà virtuale e aumentata

Francoforte (askanews) - Ibm Automotive scommette sulla realtà virtuale e aumentata. "Ibm si presenta al Salone di Francoforte con diversi tipi di prodotti - afferma Nicola Rosa, global strategist di Ibm per la realtà virtuale e aumentata - parliamo di strategia, di tecnologie, di soluzioni. Parliamo di visualizzare dei veicoli nei negozi e nei punti vendita, ma anche di come fare trasformazione a livello industriale, per esempio trasformando i processi di assistenza e manutenzione. Tutto questo è possibile tramite la realtà virtuale e la realtà aumentata".

"I cambiamenti sono molteplici - sottolinea Rosa - la moltiplicazione dei punti di contatto, la possibilità di visualizzare la macchina prima di acquistarla, la possibilità di guardare in tempo reale la configurazione e capire, per esempio, se il sedile posteriore del passeggero è abbastanza grande per contenere un passeggino o tutta la famiglia. E' possibile far provare la macchina alla moglie o ai figli prima di comprarla, è possibile effettuare un virtual test drive".