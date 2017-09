Salone Francoforte, Qualcomm guarda ad auto elettriche e autonome

Francoforte (askanews) - Qualcomm guarda al futuro dell'auto, che sarà caratterizzato da macchine sempre più connesse e digitali. "La mobilità del futuro - afferma il direttore marketing Thomas Dannemann al salone dell'auto di Francoforte - dal punto di vista di Qualcomm saranno sicuramente i veicoli a guida autonoma. Si passerà più tempo in auto, con sempre più intrattenimento, si potranno fare molte più cose rispetto a guidare. Il futuro sarà sicuramente fatto di macchine con guida assistita o completamente autonoma e questo richiederà più tecnologia, più silicio nelle auto e maggiori capacità di elaborazione dei dati".

"Qualcomm - spiega Dannemann - presenta qui a Francoforte un sistema per la ricarica wireless dei veicoli elettrici, che permetterà di caricare le batterie senza usare un cavo: quindi tutto molto più semplice. Poi abbiamo un sistema per l'infotainment in macchina, che mostra come in futuro i supercomputer avranno un'interazione sempre maggiore con le auto. Inoltre, abbiamo una piattaforma che raccoglie dati sui veicoli in movimento: mettiamo insieme dati che possono essere elaborati per diverse finalità, come migliorare e aggiornare le mappe".