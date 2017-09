Salvini: non fermano Lega, faremo ricorso

Milano (askanews) - "Contavamo che in Italia ci fosse giustizia, ci ritenevamo parte lesa. In Appello agiremo come Lega". Matteo Salvini ha replicato così a chi gli ha chiesto se ritenesse di aver commesso un errore a non aver chiesto la costituzione la Lega come parte civile nel processo a Umberto Bossi a Genova. Salvini ha escluso per ora azioni legali contro l'ex leader Bossi e l'ex amministratore Belsito. "Oggi pensiamo solo a fare politica, poi vedremo le vecchie gestioni".

"Probabilmente a qualcuno da fastidio che stiamo vincendo le battaglie sullo Jus soli, sull'immigrazione, sull'Europa sulle banche: non ci fermano politicamente e provano a farlo con una sentenza rossa, ma noi non ci fermiamo", ha detto Salvini, che ha aggiunto: "Faremo ricorso contro questo attacco politico", ha concluso Salvini che si è detto convinto che ci daranno ragione, spero non troppo tardi.