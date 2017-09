Solidarietà di Francia e Germania a Londra: sotto stessa minaccia

Roma, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro francese Edouard Philippe hanno espresso il loro sostegno al Regno Unito, dopo l'esplosione che ha colpito la metropolitana di Londra, provocando 22 feriti.

"Non conosciamo tutti i dettagli - ha detto la cancelliera in conferenza stampa a Berlino - ma i nostri pensieri vanno ai feriti e al popolo britannico. Ciò rafforza il nostro bisogno di lavorare insieme per portare avanti, rafforzare e rendere più precisa la lotta contro il terrorismo islamico".

"Voglio unirmi alla cancelliera nel rivolgere i miei pensieri - ha proseguito il premier francese - ai feriti nell'attacco londinese di questa mattina, e rivolgere i miei pensieri anche al soldato aggredito nella metropolitana di Parigi. Questi due eventi mostrano quanto in Francia, Gran Bretagna e Regno Unito, siamo comunemente sottoposti a un alto livello di minaccia".