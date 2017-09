SsangYong al salone di Francoforte, debutto per la nuova Rexton

Francoforte (askanews) - SsangYong al salone dell'auto di Francoforte con la nuova Rexton. La casa automobilistica coreana ha presentato l'ultima generazione del suo modello di punta, rinnovato nella tecnologia e nel design. Un Suv lungo quasi cinque metri e con una struttura dotata di più robustezza e resistenza.

Con due schermi a disposizione, la nuova Rexton è ricca di dotazioni di sicurezza: dalla frenata di emergenza intelligente al sistema di allerta di cambio corsia involontario, dal riconoscimento della segnaletica stradale alle telecamere con visione panoramica 3D.

Per testare il Suv prima di lanciarlo sul mercato, la SsangYong ha organizzato un viaggio di 13mila chilometri da Pechino a Londra. Un itinerario di 50 giorni attraverso l'Asia e l'Europa per provare le performance dell'auto. Dalla metà di ottobre poi, la Rexton sarà in vendita in Europa, nelle due versioni a cinque e a sette posti.