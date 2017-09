Usa, 11enne falcia il prato alla Casa Bianca: il sogno s'avvera

Washington (askanews) - Undici anni e un sogno che si avvera. Il giovane Frank è riuscito a coronato il suo sogno di diventare il"giardiniere" della Casa Bianca. Per questo ha scritto una lettera a Donald Trump chiedendo e ottenendo di poter falciare il prato della White House. La missiva è partita il mese scorso e subito il suo desiderio è stato esaudito. Il giovane Frank accompagnato dal papà Greg Giaccio ha visibilmente emozionato sotto gli occhi attenti delle telecamere e soprattutto dell'inquilino Trump ha svolto in modo impeccabile il suo compito. Da bravo patriota ha lavorato gratis per il bene del suo paese.