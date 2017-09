Attacco metro Londra, polizia: arrestato un 18enne a Dover

Londra (askanews) - Svolta nelle indagini sull'attacco alla metro di Londra a Parsons Green. La polizia britannica ha arrestato un 18enne a Dover, un arresto definito "significativo" di cui non si hanno ancora ulteriori dettagli. Il ragazzo è stato fermato dalla polizia del Kent nell'area portuale di Dover, ma le generalità dell'arrestato non verranno rese note per il momento per "forti ragioni investigative".

"Anche se siamo soddisfatti dei progressi fatti, questa indagine continua e il livello di minaccia resta critico," ha spiegato Scotland Yard "L'arresto condurrà ad attività

ulteriori da parte dei nostri agenti".

La bomba artigianale esplosa parzialmente su un treno della District Line della metropolitana della capitale britannica ha ferito lievemente 29 persone. L'Isis ha rivendicato.