Bari, pregiudicato nascondeva 1 milione di euro nel muro

Bari(askanews) - 1 milione di euro in contanti nascosto nelle pareti di casa. Lo ha trovato e sequestrato la Polizia di Stato di Bari nel corso della perquisizione della casa di un noto pregiudicato. Per la precisione 936mila euro che erano occultati in una delle pareti dell'edificio, costruita ad arte per fare da nascondiglio, chiusi in buste di plastica termosaldate.

L'uomo non ha dato alcuna giustificazione per l'ingente somma che la polizia ritiene riconducibile ad attività illecite, connesse al traffico di stupefacenti e in un contesto di criminalità organizzata.