Caos in Guatemala, la folla aggredisce i deputati in Parlamento

Guatemala City (askanews) - Caos davanti al Parlamento in Guatemala dove centinaia di manifestanti hanno aggredito i deputati che cercavano di entrare lanciando acqua e cercando di bloccarli. I dimostranti chiedono le dimissioni del presidente Jimmy Morales accusato di cotrruzione per finanziamenti illeciti al suo partito. Una accusa per cui l'Onu stessa ha chiesto che gli sia tolta l'immunità; richiesta respinta nei giorni scorsi dal Parlamento.