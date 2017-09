Londra alza allerta dopo attacco in metro: caccia ad attentatori

Londra (askanews) - Londra ha alzato il livello d'allerta al massimo per la minaccia terroristica mentre in tutto il Paese si cercano i responsabili dell'attacco rivendicato dall'Isis alla metropolitana, alla fermata di Parsons Green, con un ordigno artigianale che ha ferito circa 29 persone, nessuna gravemente.

"Un'inchiesta ampia e aperta è in corso e coinvolge la polizia e gli ufficiali di sicurezza - ha dichiarato la premier May - Il centro per l'analisi terroristica, che è una organizzazione indipendente responsabile di decidere il livello di allerta sulla basi delle informazioni di intelligence ha deciso di alzare il livello di minaccia da grave a critico".

Le indagini sono partite dall'analisi dei filmati delle telecamere della metro dove sarebbe stato individuato l'uomo entrato col secchio bianco poi andato a fuoco ma per fortuna non esploso completamente.