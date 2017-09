Terrore Corea del Nord: "Completeremo il programma nucleare"

La Corea del Nord è vicina al completamento del suo programma nucleare. Lo ha dichiarato Kim Jong-un all'indomani del lancio di un nuovo missile verso il Giappone e poche ore dopo la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che ha condannato il lancio e invitato tutti gli Stati a mettere in atto le sanzioni. Le dichiarazioni del leader Nordcoreano suonano dunque come l'ennesima provocazione in risposta alla condanna internazionale, diretta soprattutto verso gli Stati Uniti: "Vogliamo fare in modo che i governanti Usa non osino parlare di opzioni militari per la Repubblica democratica popolare di Corea" ha detto Kim. Opzioni militare che invece continua a non essere esclusa da Washington. "L'america e i nostri alleati non saranno mai intimitiditi - ha detto il presidente Trump - Difendremo la nostra gente, le nostre nazioni e la nostra civlità da tutti quelli che minacciano il nostro modo di vivere, incluso il regime della Corea del Nord che ha mostrato ancora una volta disprezzo per la comunità internazionale".