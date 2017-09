Renzi: la partita europea è "la" partita, oppure non incideremo

Milano (askanews ) - "O noi siamo in condizioni di aiutare l'Europa a scrivere la nuova pagina del futuro e, contemporaneamente, anche cambiare alcune politiche economiche che hanno funzionato, oppure non avremo gli strumenti né per incidere sui grandi temi del mondo, né per incidere sulle disuguaglianze tra Nord e Sud. La partita europea di cui discutete questa mattina è 'la' partita". Lo ha detto Lo ha detto il segretario del Partito democratico Matteo Renzi, intervenendo alla Scuola di partito "Pier Paolo Pasolini" alla Fondazione Feltrinelli.