Tempo di birra, al via a Monaco la 184esima Oktoberfest

Monaco (askanews) - Birra a fiumi e abiti tradizionali bavaresi: a Monaco ha preso il via la 184esima edizione della festa della birra per antonomasia, l'Oktoberfest. Un'edizione cominciata sotto la pioggia e con misure di sicurezza rafforzate per la paura di attentati ma dove comunque sono attesi 6 milioni di visitatori. La festa durerà fino al 3 ottobre.