Assolto agente che uccise afroamericano: proteste a St Louis

St Louis (askanews) - Centinaia di persone sono scese in piazza per due notti di fila a St Louis per protestare contro l'assoluzione di un ex poliziotto, accusato di aver ucciso un afroamericano. Le proteste pacifiche sono degenerate ina lcuni momenti in violenza, con alcuni dimostranti che hanno lanciato pietre e vernice contro gli agenti. Almeno 30 persone sono state arrestate.

L'agente assolto, Jason Stockley, nel 2011 uccise il presunto spacciatore Anthony Lamar Smith al termine di un inseguimento in auto. Stockley disse di aver agito per autodifesa dopo aver visto Smith prendere una pistola argentata dall'auto. La telecamera dell'auto della polizia, il video sul cellulare di un testimone e il filmato delle telecamere di sorveglianza di un vicino ristorante non avvalorarono in alcun modo la dichiarazione. Sull'arma fu trovato il Dna dell'agente e non quello di Smith.

La procura ha accusato Stockley di aver messo l'arma nell'auto dopo aver ucciso lo spacciatore, ma il giudice lo ha assolto sostenendo che uno spacciatore senza un'arma "rappresenterebbe un'anomalia".