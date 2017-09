Banche, Massiah: smaltimento stock Npl in netto miglioramento

Roma, 18 set. (askanews) - La situazione dello smaltimento dei crediti deteriorati "è in netto miglioramento" mentre il sistema bancario è tornato ad erogare credito "in maniera coerente con la crescita del Paese". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ubi Banca, Victor Massiah, a margine dell'Italian Banking Conference 2017 promossa dalla Luiss Business School, dopo l'intervento del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha parlato di una "svolta" del settore.

"La situazione è in netto miglioramento - ha detto - allo stesso tempo è un percorso lungo, ordinato ma lungo e come tutti i percorsi ordinati e lunghi richiedono un po' di tempo per essere implementati. Ma direi che finalmente abbiamo visto un intervento del Ministro e un convegno intero con voci particolarmente costruttive e per la prima volta anche un po' ottimiste".

Sul fronte del credito, ha proseguito, "nonostante tutti gli sforzi che deve fare il sistema, innanzitutto per rafforzare se stesso, è tornato a dare prestiti in maniera coerente con la crescita del Paese. E stiamo vedendo dei dati, che il Ministro ha confermato, per cui c'è un attesa dell'1,5% di crescita del Pil che non vedevamo da molto tempo e che se coniughiamo con un Paese che ha una crescita demografica assolutamente piatta porta ad una crescita significativa. Se si facesse l'esercizio di sottrarre alla crescita del Pil reale il tasso demografico troveremmo molti paesi che crescono come noi o addirittura meno di noi".