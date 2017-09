Festa Unità, Rosato e Poletti cantano "La canzone di Marinella"

Imola, (askanews) - Radio Rock 106.6 è andata in trasferta ad Imola: attuale centro nevralgico della discussione interna al centrosinistra, per via della Festa nazionale dell Unità - che terminerà il 24 settembre.

L'inviato Dejan è riuscito ad intrattenere alla Karaoke Rock Bike due esponenti di spicco del Partito Democratico, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ed il capogruppo alla Camera Ettore Rosato, entrambi dilettatosi in una personale interpretazione de "La canzone di Marinella" di Fabrizio De André.

Impossibile non chiedere, a stretto giro di posta, se il ddl Richetti sull'abolizione dei vitalizi non rischiasse di fare la fine della sfortunata protagonista del brano "scivolata nel fiume".

"Direi proprio di no", ha commentato Poletti. "Mi auguro che il Parlamento abbia la forza e la responsabilità di portarla fino in fondo. L ha portata a questo punto e io credo che sia giusto che completi il lavoro", ha aggiunto.

Dello stesso parere anche Rosato: "Arriverà in porto, trattandosi di fiume".