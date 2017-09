Il Cirque du Soleil in viaggio in crociera: due show per Msc

Milano (askanews) - Acrobazie, musica, colori e coreografie da sogno. C'è tutta la poesia del Cirque du Soleil in un formato speciale negli spttacoli originali ideati per il pubblico delle crociere. La celebre compagnia circense canadese specializzata in mimo, danza e giocoleria ha siglato una partenership con Msc Crociere. Sulla nave Msc Meraviglia che in questo periodo dell'anno incrocia nel Mediterraneo vanno in scena sei sere su sette due spettacolo creati ad hoc; altri sei show seguiranno.

L'idea di proporre ai crocieristi l'incanto del Cirque "nasce dal desiderio di Msc di portare l'intrattenimento delle navi ad un livello superiore", ha spiegato Andrea Gangale, corporate Product Officer di Msc. "Cirque è un prodotto che in tutto il mondo è internazionale.

Non ha parlato. Noi siamo forse gli unici con una clientela internazionale. Quindi chi meglio di un circo può incontrare i desideri e le aspettative dei nostri ospiti".

In uno spazio hi tech progettato appositamente per le acrobazie del Cirque du Soleil gli artisti propongono da giugno sulla Meraviglia gli spettacoli "Viaggio" e "Sonor". Il primo è uno show che mette in scena un pittore alla ricerca della sua musa. Il secondo, più sperimentale, propone un'esperienza uditiva con ballerini, acrobati e mimi che si muovono a ritmo di musica all'interno di un cerchio girevole. Uno spazio inevitabilmente più ridotto rispetto a quello in cui si esibiscono d'abitudine gli artisti, ma in un certo senso più intimo, come ha sottolineato la ballerina del Cirque Beatrice Zancanaro, 28 anni, di Venezia, che è la "musa senza volto" dello spettacolo intitolato "Viaggio". "La difficoltà è diventata una nostra opportunità. Non potendo lavorare in grandi spazi abbiamo dovuto far diventare grande quella che è la relazione con il pubblico. Il sentimento, il feeling, è più comune. C'è qualcosa che lega di più l'artista e il pubblico. Soprattutto quando c'è mare mosso loro sono veramente molto vicini a noi. Perchè già stanno male loro e si chiedono come noi riusciamo ad arrivare fino alla fine della performance".

Dopo la crociera nel Mediterraneo con tappe a Barcellona, Marsiglia, Genova, Napoli, Messina e Malta, la Msc Meraviglia e il Cirque du Soleil faranno rotta in primavera verso il nord Europa e i paesi Baltici.