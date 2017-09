Il Premio Satira 2017: "ma i politici ci superano ogni giorno"

Roma, (askanews) - Tutti a Forte dei Marmi per il premio Satira 2017, giunto alla 45esima edizione. Un premio serissimo che vuole onorare i professionisti della risata intelligente, dal cinema al fumetto, dalla tv al web.

Fra i premiati, Ficarra e Picone per il film "L'ora legale" che racconta in chiave satirica le elezioni per il sindaco di un remoto paesino siciliano.

"Il più difficile è non farsi superare dalla realtà. Prima con la satira uno ingigantiva, esagerava sulla politica. Qua invece non fai in tempo a esagerare che loro ti superano a destra ed esagerano molto più di te. I politici hanno evidentemente degli autori bravissimi. Molto più di noi. Perché non date il premio Satira che so, a Renzi? A Berlusconi! A Grillo! A Salvini! Per cinque anni, felpe comprese!"

Premio fra gli altri per la grafica a Liza Donnelly del New Yorker, a Le Canard Enchainé francese, a Umorells e agli autori delle "Più belle frasi di Osho". La presentatrice, Serena Dandini: "Credo che oggi sia più importante che mai perchè la satira in certi luoghi deputati latita. Credo che questo premio serva anche a ricordare che lo spirito satirico in un paese è fondamentale e non va mai perso."

E infine, un vero Fiorello show per il premio alla carriera: "Diciamo la verità stasera qui si parla di Platone si parla di greco io mi sento veramente inadeguato. Mia moglie ogni volta che saliva uno e faceva certi discorsi mi ha guardato e faceva "ma ndo vai tu?"