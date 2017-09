Lorenzin: sempre distribuiti vaccini ai minori non accompagnati

Roma, (askanews) - Vaccini gratuiti e obbligatori anche per i minori non accompagnati: è la prassi italiana, ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della presentazione del progetto 'Sanità di frontiera' al Senato.

"Sempre stato così" ha detto Lorenzin, "abbiamo vaccinato migliaia di persone in questi anni ovviamente è stato ribadito dal decreto legge sull'obbligatorietà vaccinale ma questo per un grandissimo buon senso. Chiunque viene sul nostro territorio si trova in una situazione di immunizzazione come quella dei nostri cittadini per garantire la sicurezza di tutta la collettività sia italiana che non italiana".