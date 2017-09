Palermo in festa per la visita del Dalai Lama

Palermo (askanews) - Ci sono voluti oltre vent'anni ma il Dalai Lama è ritornano finalmente nella città che nel 1996 gli conferì la cittadinanza onoraria. Il Dalai Lama è atterrato domenica 17 con il suo enturage all'aeroporto militare di Boccadifalco, arrivando in elicottero da Messina. Ad accoglierlo il sindaco Leoluca Orlando che ha ricevuto la Kathak, la sciarpa bianca simbolo di felicità. Un ritorno nella città che "nel 1996 gli conferì la cittadinanza onoraria - dice un commosso sindaco Leoluca Orlando - nel frattempo Palermo è cambiata e da città di mafia è diventata simbolo di integrazione e accoglienza".

In mattinata Tenzin Gyatso, leader spirituale del Tibet e Premio Nobel per La Pace, terrà la sua conferenza sull'Educazione alla Gioia al Teatro Massimo, mentre dal vicino cinema Rouge Et Noir si potrà seguire in collegamento streaming l'incontro.

Il Dalai Lama arriva a Palermo dopo aver già toccato Messina e Taormina: il titolo della Conferenza nasce dal suo Il Libro della Gioia. Dialogo tra due Nobel per la Pace , dialogo con l arcivescovo africano Desmond Tutu, raccolto da Douglas Abrams. Nel volume si approfondisce il tema della gioia come attitudine, atteggiamento mentale che porta come conseguenza la mutazione del sentire degli esseri umani, dunque ad un cambiamento delle loro decisioni e azioni.