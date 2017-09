Arriva in teatro "Musica Ribelle - La forza dell'amore"

Milano (askanews) - Due generazioni a confronto unite dalla passione per la musica e dal bisogno di affermare la propria identità. Debutta al Teatro Nuovo di Milano dal 29 settembre 2017 "Musica Ribelle- La forza dell'amore", opera dalla netta matrice rock che nasce come percorso ideativo e creativo intorno ad una scelta precisa: scrivere e realizzare uno spettacolo sulla musica, la testimonianza artistica e umana di Eugenio Finardi.

Uno spettacolo emozionante, crudo, eseguito da un cast di giovani di grandissimo talento e un gruppo di musicisti, anch'essi attori, che suonano dal vivo.

Musica Ribelle vede protagonisti ragazzi e ragazze, uomini e donne, che vivono, crescono e si confrontano su politica, poesia, amore, vita, musica.

La storia si svolge in un vecchio scantinato da tempo in disuso che viene affittato da una street gang di giovani rapper, graffittari, dj per preparare un rave notturno, ma la stessa cantina nel 73 era il covo di un collettivo, la sua sala prove, la sua stamperia, la sua radio libera.

Due storie lontane eppure vicinissime che corrono in parallelo e che per un curioso gioco del destino si ritrovano nello stesso luogo a vivere la musica, le storie d'amore, di radio libere, di sogni, delusioni e fughe.

Le indimenticabili canzoni Eugenio Finardi sono le vere protagoniste del musical tra sonorità che vanno da quelle rock-prog originarie degli anni '70, a sconfinamenti, techno, ma anche ballate e medley del primo decennio della carriera del più "ribelle" cantautore italiano. Difficile non uscire dallo spettacolo canticchiando.