Caos Ryanair: lascia a terra 400mila passeggeri

Milano (askanews) - 400mila passeggeri lasciati a terra, 2mila voli cancellati. Ryanair è nella bufera dopo l'annuncio dell'ondata di cancellazioni a sorpresa negli aeroporti di tutta Europa. La compagnia low cost più famosa al mondo si è trovata costretta a prendere questa drastica decisione per un problema di organizzazione delle ferie dei piloti a causa di un cambio di calendario fiscale imposto dalle autorità di regolamentazione.

La compagnia nega, ma ci sarebbe anche un'altra ragione ad aver provocato questa mancanza improvvisa di piloti: ben 140 dall'inizio dell'anno avrebbero lasciato la compagnia per entrare a far parte della Norwegian Air, società a basso costo in pieno sviluppo.

Ai passeggeri per ora conviene andare sul sito web di Ryanair dove viene spiegato come prenotare un altro volo gratuitamente o essere rimborsati. La normativa europea prevede anche un indennizzo per le vittime di tali cancellazioni.