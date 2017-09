Manifestazioni in Bangladesh in difesa dei rohingya

Dhaka (askanews) - Almeno 20mila persone sono scese in piazza in Bangladesh a sostegno dei Rohingya e per protestare contro la persecuzione messa in atto in Birmania contro questa minoranza musulmana. I dimostranti, per la maggior parte islamici, chiedono che il governo intervenga contro la Birmania per fermare le violenze che hanno costretto 400mila persone a rifugiarsi in Bangladesh.