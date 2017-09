Spazio, l'augurio di buon anno scolastico di Nespoli dall'Iss

Milano (askanews) - In occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico, l'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, in orbita sulla Stazione spaziale internazionale per la missione "Vita" dell'Asi, ha voluto rivolgere un augurio e un in bocca al lupo a tutti gli studenti e i docenti italiani.

"Coltivare le mie passioni con attenzione, dedizione e coscienza è quello che mi ha portato a diventare astronauta - ha detto, parlando dal modulo 'Cupola', la finestra sul mondo dell'Iss, di realizzazione italiana - a voi ragazzi, dico che applicarsi allo studio per allargare e affinare le vostre conoscenze, non solo vi permetterà di arricchire il vostro bagaglio culturale, ma è la strategia giusta per creare salde fondamenta sulle quali costruire il vostro futuro e affrontare al meglio le sfide che troverete sul vostro cammino".

"A voi, docenti e dirigenti scolastici, va il mio riconoscimento per l'amore e la pazienza che mettete tutti i giorni nella vostra missione di infondere sapere e coltivare le nostre generazioni future".

"A tutti - ha concluso l'astronauta - dico: non smettete mai di porvi domande e di essere curiosi nel cercare risposte. Coltivate le vostre passioni con attenzione, dedizione, coraggio e coscienza. Solo così potrete davvero scoprire voi stessi e il mondo che vi circonda. E chissà, magari anche nuovi mondi".

"Dallo Spazio, un grande in bocca al lupo e buon anno scolastico a tutti".