Versace porta in passerella gli anni 90 e New York

Versace porta in passerella a Londra gli anni Novanta e New York con la nuova collezione donna Versus per la primavera-estate. Trasparenze, ispirazioni punk, frange, stile cowboy declinato in chiave glam, una collezione che ora con tagli e colori. La presentazione della collezione è stata l'occasione per Donatella Versace di annunciare una borsa di studio nel nome di Gianni Versace, per il corso MA Fashion Course alla Central Saint Martins, dedicata ai nuovi talenti della moda.