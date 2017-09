Attentato alla metropolitana di Londra: 3 nuovi arresti in Galles

Londra, (askanews) - Tre nuovi arresti sono stati compiuti in Galles in relazione all'attacco terroristico alla stazione di Parsons Green, in cui sono rimaste ferite trenta persone.

Due uomini, di 48 e 30 anni, sono stati arrestati a Newport poco dopo le 5 del mattino, le 6 in Italia. Martedì sera, inoltre, un 25enne è stato fermato nella contea di Gwent, la terza più grande del Galles, dove è stata perquisita la sua abitazione.

L'arresto in Galles allarga le indagini della polizia che sabato, il giorno dopo l'attentato, ha fermato due sospettati in Inghilterra: un 18enne è stato arrestato al terminal dei traghetti a Dover, seguito dall'arresto di un 21enne nel London Borough of Hounslow, un borgo di Londra che si trova nella parte occidentale della città.

L'attentato contro la metropolitana di Londra del 15 settembre è il quinto attacco compiuto in Gran Bretagna in sei mesi.