Gli atleti militari paralimpici italiani agli Invictus Games 2017

Toronto (askanews) - Con la consegna ufficiale del tricolore italiano nelle mani del portabandiera, tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d'oro al valor militare, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è formalmente iniziata l'avventura dei 15 atleti militari del Gruppo sportivo paralimpico Difesa che, dal 23 al 30 settembre 2017, difenderanno i colori italiani alla terza edizione degli Invictus Games a Toronto, in Canada.

"Avete avuto la capacità e il coraggio di ritrovare in voi stessi la forza - ha detto Mattarella - trovando nello sport lo strumento e il veicolo per continuare a esprimere la vostra personalità e il vostro talento. È una cosa di grande importanza, per voi innanzitutto, ma come esempio per tanti giovani con disabilità che possono comprendere che hanno davanti la possibilità di esprimersi e realizzarsi".

Gli Invictus Games, ideati nel 2014 dal principe Harry d'Inghilterra, sono giochi sportivi paralimpici espressamente dedicati ad atleti militari feriti o mutilati in teatri operativi. Diverse le discipline in cui si cimentano, tra cui basket e rugby in carrozzina, nuoto, tiro con l'arco, golf e atletica. In gara 550 atleti provenienti da 17 diversi Paesi tra cui l'Italia

I 15 atleti italiani sono tutti inquadrati in un vero e proprio dipartimento del Ministero della Difesa, il Gruppo Sportivo paralimpico Difesa, appunto, costituito nel 2014 in occasione dei primi Invictus Games. Mantenendo in servizio attivo il personale ferito in maniera grave e permanente transitato nel cosiddetto "ruolo d'onore", il dipartimento si occupa, tra le altre cose, sia della loro attività di riabilitazione sia degli allenamenti finalizzati alla partecipazione alle gare di eventi sportivi nazionali e internazionali.

Nelle precedenti edizioni degli Invictus Games, l'Italia ha conquistato 16 medaglie, di cui 8 ori.