Moda Londra, tre fratelli Hadid in passerella per Tommy Hilfiger

Londra (askanews) - Non solo le famose Gigi, Bella, in passerella per Tommy Hilfiger sfila anche il fratello Anwar, facendo diventare l'appuntamento londinese uno dei più attesi della settimana della moda. I tre fratelli belli come il sole, hanno indossato la collezione di Tommy Hilfiger TommyXGigi dedicata ai Millennials: abbigliamenti da giovani alla moda, che giocano tra giochi di luce colori e musica. Segni distintivi di questa collezione, presentata in un'atmosfera da Rock Circus, il

tartan e il nero.