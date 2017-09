Al via Salone Nautico Genova: più espositori e barche in mostra

Genova (askanews) - Ha preso il via la 57° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova dedicata a Carlo Riva, il patron degli omonimi cantieri e pioniere dell'industria nautica italiana scomparso ad aprile.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato fra gli altri il sindaco di Genova, Marco Bucci, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia

"Le fiere sono una finestra sul mondo dell'industria italiana ed è evidente che dobbiamo fare in modo che queste fiere abbiano una location definita e chiara e non siano oggetto di confusione. Genova dimostra storicamente di essere il salone nautico e questo è un elemento essenziale".

La tradizionale kermesse, trainata dalla ripresa dell'industria nautica italiana, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'intero settore nautico nazionale ed internazionale con ben 884 brand in esposizione (+ 8% sul 2016), 1.110 imbarcazioni in mostra, un aumento del 10% degli espositori esteri ed il ritorno o l'esordio di 70 aziende italiane e straniere. "Un salone che si consolida che torna a essere centrale, che segna una ripresa a due cifre del settore e conclude un'estate d'oro del turismo e delle presenze di Genova".