Arriva Sliding Life un aiuto sul web per chi si separa o divorzia

Roma, (askanews) - Una piattaforma internet che consente di mettere in comunicazione, in tempo reale, chi sta affrontando una separazione o un divorzio con i migliori professionisti del settore: avvocati, psicologi, mediatori familiari, pedagogisti e consulenti fiscali. E' Sliding Life, una start up nata dall'idea dell'avvocato, Massimiliano Arena, specialista in diritto familiare. "L'idea di Sliding Life nasce sostanzialmente dalla consapevolezza che il mondo delle libere professioni sta cambiando, diventerà sempre più in real time, on demand e i liberi professionisti saranno geolocalizzati, un po' come avviene per 'Uber' e saranno soggetti a valutazione e al feed-back di una community", spiega Arena.

"L'obiettivo di sliding life è di risolvere il problema dal lato utente dell'ansia e della solitudine. Molte persone che si trovano ad affrontare il problema della separazione e del divorzio credono di vivere un problema, un ostacolo insormontabile e che quel problema riguardi soltanto quel tipo di persone. In realtà non è così: noi vogliamo far capire a questo tipo di utenza che c'è una community che può scambiare delle informazioni preziose e che io posso ricevere informazioni preziose soprattutto da chi o sta vivendo la stessa situazione o meglio ancora l'ha già superata, l'ha già vissuta e può fornirmi delle chiavi di soluzione" aggiunge l'avvocato.

E proprio la community, accessibile in ogni istante, per risolvere un problema, avere una risposta urgente o un consiglio immediato, è il cuore pulsante di Sliding Life: "L'utente nel momento in cui si loga può cercare nella community persone che hanno una situazione quanto più analoga, quanto più affine alla propria per età, per sesso, per collocazione geografica, davanti a quale tribunale si sta discutendo la propria causa, quanti figli se minorenni o maggiorenni abbia. Allo stesso tempo può cercare il professionista più adatto a sé, tra quelli più vicini, tra quelli con il feed-back più alto nella community e soprattuto può lanciare un Sos a tutta la community per una propria urgenza o emergenza".

A questa piattaforma si rivolgono anche tanti specialisti per offrire la propria consulenza, spiega l'avvocato Arena: "Tutti i servizi su Sliding Life sono gratuiti dal lato dell'utente, i liberi professionisti hanno invece la possibilità di accedere a Sliding Life gratuitamente fino al 30 marzo 2018 dopodiché potranno scegliere liberamente se sottoscrivere o meno un abbonamento mensile pagando soltanto la loro presenza. Il rapporto di consulenza con il professionista viene gestito direttamente con l'utente. Noi diamo soltanto l'opportunità al libero professionista di essere visibile e conoscibile da una platea grande quanto tutto il territorio nazionale".

Sliding Life garantisce la riservatezza di tutte le conversazioni via chat sia con gli altri utenti che con gli specialisti, assicura l'avvocato Arena: "La conversazione di un utente con un altro utente via chat o con un libero professionista via chat rimane soltanto nella cronologia del profilo dell'utente e non è visibile a nessuno. L'unica cosa visibile a tutta la community perché serve a far crescere l'informazione nella community è il sevizio Sos".

La piattaforma è presente sul web all'indirizzo slidinglife.com.