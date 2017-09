Calcio, Juve-Fiorentina 1-0. Allegri: bene ma dobbiamo migliorare

Torino (askanews) - Vittoria di misura della Juventus che resta prima in campionato insieme al Napoli. Ai bianconeri basta una rete di Mandzukic ad inizio ripresa per avere meglio della Fiorentina e tenere il passo degli azzurri.

Massimiliano Allegri guarda avanto: "Questa è una vittoria importante, innanzitutto perché non abbiamo subito gol. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, senza mai rischiare, all'inizio e rischiando qualcosa nel finale, ma in generale devo fare i complimenti ai ragazzi. Bisogna rivedere la partita e capire gli errori fatti, ma abbiamo fatto una buona partita".

Non riconosce l'errore, invece Stefano Pioli. "Dobbiamo tornare a Firenze con la consapevolezza che la squadra è in crescita. Rispetto alla prima di campionato a San Siro con l'Inter, stavolta ha sicuramente fatto meglio. E' mancata un po' di spinta, ma avevamo davanti una formazione fortissima. Dovremo ancora crescere, migliorare, però la strada è giusta .