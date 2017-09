Chiurlo (Globo): offriamo formazione per dare chance di lavoro

Busnago, 21 set. (askanews) - "Globo Academy nasce da un'idea che abbiamo avuto con la direzione del nostro ufficio marketing, perchè abbiamo sempre chiesto alla nostra clientela di presentarsi al centro e di venire da noi a regalarci la loro presenza. Questa volta abbiamo invce fatto un passo contrario: ci siamo chiesti che cosa noi potevamo fare per la nostra clientela in un momento di difficoltà come questo": a parlare è Ben Chiurlo, il direttore del centro commerciale Globo di Busnago, in provincia di Monza e Brianza, che ha presentato Global Academy, un progetto per offrire agli abitanti del territorio brianzolo, alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro, un corso di formazione per diventare personal trainer.

"Abbiamo scelto il personal trainer perchè in questa fase della vita di ognuno di noi credo che ci sia una volontà di migliorarsi, mangiare meglio e di dedicarsi al fitness. In più è sicuramente una posizione lavorativa che oggi viene maggiormente richiesta. C'è quindi veramente la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro", ha aggiunto Chiurlo.

La selezione per il corso di formazione ha un occhio di riguardo per disoccupati e adulti. I disoccupati riceveranno dieci punti in più, e, a parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato con l età maggiore. "Nei criteri di selzione - ha spiegato - abbiamo cercato di dare un range di età, dai 25 a i 50 anni, per permettere a quelle persone che sono in difficoltà e magari si trovano a casa, di rimettersi in gioco e rientrare nell'ambito lavorativo. Stiamo cercando di dare la possibilità a chi è più avanti negli anni di rientrare nel mondo del lavoro"