Dal 15 al 22 ottobre si celebra la Settimana del pianeta Terra

Dal 15 al 22 ottobre 2017 si svolgerà la quinta edizione della "Settimana del pianeta Terra", un festival scientifico che dal 2012 coinvolge tutta l'Italia con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica, sull'importanza delle geoscienze e della cura del pianeta attraverso una serie di eventi e iniziative in tutto il Paese. Silvio Seno, docente di geologia all'Università di Pavia e co-responsabile della manifestazione.

"La settimana del pianeta Terra - ha spiegato ad askanews - offre un po' di tutto: dalle visite ai musei a un mix di arte, scienza e anche enogastronomia, come le degustazioni previste sul lago di Como, con prodotti che sono comunque condizionati dall'ambiente naturale: un aspetto anche godereccio ma applicato a pillole di scienza, quindi non solo pillole di cibo ma anche pillole di scienza". Dalle passeggiate nei centri urbani e storici e nei parchi naturali e sui vulcani, alle visite nei musei, ai laboratori didattici e sperimentali per i più giovani l'edizione 2017 della "Settimana del pianeta Terra" conta 204 eventi in 172 località distribuite su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 600 divulgatori scientifici e 126 associazioni scientifiche e culturali. Lo scopo principale e far capire e apprezzare la scienza facendo entusiasmare e appassionare soprattutto i giovani come ha spiegato Rodolfo Coccioni, docente di Paleontologia all'Università di Urbino.

"I giovani - ha detto - sono molto interessati perché è un modo di promuovere le geoscienze e soprattutto notiamo una richiesta di persone comuni, che non si occupano giornalmente di scienze geologiche, che vogliono capire, comprendere e allo stesso tempo divertirsi guardando la geologia più da vicino, toccando con mano e assaggiando dei prodotti enogastronomici che sono sempre legati alla geologia". Nel corso delle prime 5 edizioni edizioni la "Settimana del Pianeta Terra" ha avuto una crescita esponenziale: nel 2016 hanno partecipato circa 80mila persone.