J-Ax e Wwf in campo con ironia per difendere i fenicotteri rosa

Milano (askanews) - Un video divertente che ironizza sulla moda dell'estate per parlare di un impegno serio a favore dell'ambiente. J-Ax è sceso in campo di fianco al Wwf a favore dei fenicotteri rosa che quest'estate sono stati i protagonisti dei social newtork, con oltre 2 milioni di post pubblicati con l'hashtag #flamingo, in cui imperversavano giganti gonfiabili a forma di fenicottero.

Quelli in carne e ossa però hanno qualche difficoltà: in Italia vivono 20.000 coppie di fenicottero rosa ma quasi il 50% dei loro habitat rischia di scomparire per sempre a causa dell'azione dell'uomo. Gli habitat del fenicottero rosa, infatti, sono principalmente zone umide, ecosistemi delicatissimi che necessitano di tutela. Da sempre le Oasi del WWF rappresentano, per loro, un rifugio sicuro.