La settimana della moda secondo Mariano Di Vaio

Milano (askanews) - Forte dei suoi 10 milioni di followers Mariano Di Vaio è uno dei "top influencer" internazionali in fatto di fashion. Ha scelto la settimana della moda milanese per lanciare ufficialmente il primo Temporary E-Shop del suo brand "Nohow" e per dare qualche spunto sulle tendenze in fatto di look ma non solo. "Io credo, e spero visto che abbiamo puntato la collezione su questo, che si andranno ad ammorbidire un pochino tutti i look, anche se ho fatto un po' fatica ad accettarlo, si vira sui colori tenui che tendono al tortora, al cipria al cammello accanto ai grandi classici rosso bordeaux e il denim. L'uomo rimischia un po' tutto quest'anno, mancheranno i grandi eccessi, le fantasie e le stampe".

Pioniere assieme alla collega Chiara Ferragni del fashion system virtuale, non è infastidito dal fatto di essere sempre paragonato a lei. "No fastidio no, è una persona che stimo molto, è tra gli antesignani e ambasciatori del web come ho fatto io quindi è sicuramente un onore e un piacere".

Anticipatore di tendenze Mariano Di Vaio con il suo E-Shop ha voluto offrire al pubblico un'esperienza interattiva nel primo E-Commerce Pop-Up Store mescolando negozio tradizionale e virtuale.

Inoltre, ha deciso di rendere l'iniziativa un evento Charity, devolvendo parte del ricavato delle vendite dell'opening del Temporary 'Nohow' all'associazione 'White Matilda', nota per l'impegno per le donne maltrattate e vittime di stalker.

"E' una cose che sento molto vicina per il discorso di mia moglie, visto che abbiamo anche avuto un bimbo da poco, mi sembra bello fare una cosa per le donne che sono la cosa più bella che c'è a questo mondo e quindi ho detto: perchè no".