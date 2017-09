Legge elettorale, Toti: Rosatellum è un deciso passo in avanti

Genova, (askanews) - "Il Rosatellum mi sembra un deciso passo avanti per cercare di dare al Paese una legge elettorale che sia efficace, cioè permetta di governare, che consenta ai cittadini di scegliere i partiti che vogliono votare ma al contempo di tenere insieme delle coalizioni omogenee come quella che governa la Regione Liguria, in grado di dare un futuro a questo Paese". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando della proposta elettorale avanzata dal Pd, a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova.

"Vedremo come sarà il testo che presenterà il relatore del Pd ma - ha sottolineato Toti - ritengo che in queste ore si sia fatto un deciso passo avanti per omogeneizzare due sistemi di legge tra Camera e Senato e superare quel sistema elettorale uscito dalle sentenze della Consulta che difficilmente avrebbe garantito governabilità".