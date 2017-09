Mattarella visita la mostra "Picasso 1915-1925" a Roma

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in anteprima - come da tradizione per le esposizioni alle Scuderie del Quirinale - la grande mostra "Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925" dedicata ai capolavori del pittore spagnolo.

Mattarella è stato accolto dal ministro della Cultura Dario Franceschini che lo ha accompagnato nella visita.