L'eterna lotta tra il bene e il male, rivista e corretta in salsa pop grazie Descendants 2, un musical colorato e divertente firmato Disney incentrato sui figli dei protagonisti delle favole classiche, da Biancaneve a La sirenetta passando per Capitan Uncino. Un gruppo di buoni ma non troppo e cattivi ma senza esagerare si confrontano a colpi di canzoni, balli e buoni sentimenti. Protagonista ancora una volta la bella Mal, figlia di Malefica che non riuscendo a sopportare la pressione della perfezione ricercata dai reali, torna sull'Isola degli Sperduti dove la sua acerrima nemica Uma ha preso il suo posto come regina autoproclamata della città. Ancora risentita per non essere stata selezionata da Ben per andare a Auradon, Uma ha convinto altri figli dei cattivi a rompere la barriera e liberare tutti i cattivi imprigionati sull'Isola degli Sperduti.

Diretto e prodotto da Kenny Ortega che ha portato al successo High School Musical e Camp Rock Descendants 2 dopo aver conquistato il pubblico americano ottenendo oltre 21 milioni di telespettatori, arriva in Italia il prossimo 23 settembre alle ore 14 su Disney Channel. I giovani interpreti del film hanno stoffa e lo dimostrano, sicuramente faranno strada come tanti loro predecessori dei prodotti Disney per il grande e piccolo schermo.