Donna punk o floreale? È nuova collezione Moschino estate 2018

Creazioni punk e floreali sono al centro della collezione Moschino firmata da Jeremy Scott per l'estate 2018. Gonne tipo tutù in tulle colorati, decorati con piume o strass, un tocco punk, con stivali da motociclista. Bustier in pelle accompagnati da collane di perle. Dopo le ballerine-punk, spazio alle coloratissime donne floreali che indossano abiti che richiamano iris, rose, papaveri o orchidee a misura umana