Firenze, cittadini Gb contro Brexit: "Please remain" in Ue

Firenze (askanews) - No alla Brexit. Un centinaio di cittadini britannici che vivono a Firenze hanno manifestato in piazza Santa Maria Novella contro l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea in occasione del discorso sulla Brexit che la premier britannica Theresa May ha deciso di tenere proprio a Firenze.

La protesta è andata in scena a pochi passi dal luogo della conferenza, l'aula magna dell'ex Scuola Marescialli dei Carabinieri, con lo scopo di chiedere al governo e al parlamento britannici di rivedere la scelta referendaria. Slogan e striscioni contrari alla Brexit sono risuonati in piazza al grido "Please remain, remain!" in Ue. E ancora: "Europe is my country, make it yours" (riferito direttamente alla May), "Not in my name", "Brexit kills young hope".