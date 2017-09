Baglioni a Sanremo, Morandi: "Se mi chiamasse..."

Claudio Baglioni direttore artistico al Festival di Sanremo? Anche se la notizia non è ancora ufficiale, per il cantautore arriva l'approvazione dell'amico e collega Gianni Morandi, che ha parlato di "scelta straordinaria" della Rai, ante la presentazione della fiction Mediaset "L'isola di Pietro". "Grande scelta della Rai secondo me perchè è un grande professionista, è uno che è esigente, capace e farà un lavoro molto sul serio, è un musicista straordinario e di grande competenza". A chi gli chiedeva se andrebbe a dare una mano al collega al Festival Morandi ha risposto: "Ancora? Ne ho fatti tanti di Sanremo mi manca solo quello in questo periodo. Se mi dovesse chiamare per una sera vedremo..."