Il primo trailer del nuovo film di Wes Anderson: Isle of dogs

Milano (askanews) - Wes Anderson torna all'animazione in stop motion con "Isle of dogs". Il regista di "Budapest Hotel" aveva finora mantenuto grande riserbo sul suo nuovo film di cui finalmente sono state diffuse le prime immagini.

Nel trailer viene svelata la storia, ambientata in un immaginario Giappone del futuro governato dal dittatore Atari Kobayashi. Il regime decide di liberarsi di tutti i cani, troppi e considerati pericolosi a causa di una strana influenza che si sta diffondendo. Verranno tutti mandati in esilio su un'isola discarica, dove verranno raggiunti dal figlio del dittatore, in cerca del suo cucciolo. Un film con cui Anderson torna allo stop motion a 8 anni da "Fantastic Mr Fox".