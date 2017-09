Iran, Rohani: rafforzeremo le capacità militari, anche balistiche

Teheran (askanews) - L'Iran rafforzerà le proprie capacità militari nonostante le critiche mosse da Stati Uniti e Francia sul sistema balistico. Così il presidente Hassan Rohani in un discorso tenuto in occasione di una marcia commemorativa dell'inizio della guerra Iraq-Iran del 1980 ha voluto rispondere a Donald Trump che dall'Onu aveva puntato il dito sul sistema balistico iraniano, seguito dal presidente francese, Emmanuel Macron.

Negli ultimi anni l'Iran ha sviluppato un vasto programma che preoccupa gli Stati Uniti, ma anche l'Arabia Saudita, il suo principale rivale nella regione, e alcuni Paesi europei, tra cui appunto la Francia. "Che lo vogliate o meno, noi rafforzeremo le nostre capacità militari, necessarie come deterrente - ha detto il capo di Stato nel suo intervento, trasmesso in diretta televisiva - rafforzeremo non solo le nostre capacità balistiche, ma anche le nostre forze aeree, di terra e di mare... quando si tratta di difendere il nostro Paese non chiediamo il permesso a nessuno".

"Abbiamo salvato Baghdad e Damasco dai terroristi - ha aggiunto Rohani - e stabilito una relativa sicurezza nella regione". E Teheran è pronta a difendere la propria sicurezza interna a ogni costo.