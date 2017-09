Istanbul, jet esce di pista e s'incendia dopo l'atterraggio

Istanbul (askanews) - Un jet privato è uscito di pista e si è incendiato dopo l'atterraggio sull'aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul, in Turchia.

Quattro le persone a bordo, 2 piloti, un assistrente di volo e un passeggero, tutti rimasti feriti in modo non grave nell'incidente che ha costretto le autorità aeroportuali a chiudere per qualche ora lo scalo, causando disagi per i passeggeri e ritardi nei voli programmati.