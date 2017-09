L'Aura torna con "Il contrario dell'amore": ora sono più serena

Milano (askanews) - Dopo sei anni di assenza L'Aura torna con l'album "Il contrario dell'amore": un viaggio tra le epoche più significative della musica, da quella dei cantautori sino al rock, che riflette un periodo di grandi cambiamenti personali, tra cui il matrimonio e l'arrivo di un figlio. Il cambiamento si riflette anche nel look, a partire dai capelli biondi.

"Il contrario dell'amore è tutto quello che l'amore non è cioè il lato più oscuro, quello meno visibile che nelle relazioni c'è ma non vogliamo vedere anche quello di noi che non vogliamo vedere. Il mio lato più arrabbiato l'ho lasciato andare, c'è ancora nella musica ma sono più serena".

L'Aura nel disco, che nel giorno di uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica iTunes degli album più venduti, si racconta attraverso tre personaggi: Mary Jane come l'omonima canzone di Alanis Morissette, manifesto del rock anni '90, Lucy come la protagonista di una canzone dei Beatles per gli anni '60 e la Lisa sad di Cat Stevens per i '70. Le canzoni sono metà in italiano e metà in inglese.

"E' una storia che parla di me ma anche di musiche e mondi che ho amato della musica che ho ascoltato. Non c'è una scelta, di fatto in inglese e in italiano, la storia è la stessa, io quando penso lo faccio un po' in inglese e un po' in italiano".

Il secondo singolo che anticipa l'album è "La meccanica del cuore", seguito al primo "I'm an alcoholic". Dopo l'instore per presentare il disco L'Aura sarà in tour con due configurazioni: alcune date in duo con lei al piano e il violinista, per i posti più grandi in quartetto, residuo della formazione classica.

"I miei brani nascono quasi tutti al piano quindi è fisiologico, il cuore della canzone è piano e voce poi può essere vestita in tanti modi diversi, più aggressiva, fatalona o sobria essenziale ed elegante dipende dal momento".