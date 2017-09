Milano, consegne Mc Donald's a fermata tram per la Fashion Week

Milano (askanews) - Consegne a domicilio speciali alla pensilina dell'autobus, nel centro di Milano durante la settimana della moda. E' l'iniziativa che Mc Donald's ha attivato gratis per tre giorni alle fermate dei mezzi pubblici della città. Sono tre le pensiline di Atm coinvolte, una per giornata: Piazza Lega Lombarda, via del Burchiello alla fermata della metropolitana Pagano e Largo Cairoli, davanti al castello Sforzesco.

Modelle dirette ai casting, studenti all'uscita da scuola, manager di ritorno dall'ufficio hanno cliccato sullo speciale schermo touch-screen montato sulle pensiline e scelto che desideravano: in pochi minuti il loro menu è stato consegnato alla fermata. Un modo divertente per ingannare l'attesa e provare il servizio McDelivery offerto da McDonald's in partnership con Glovo.

Inaugurato a Milano a maggio, McDelivery è disponibile a Milano e a Roma, dove in poco più di tre mesi sono state già effettuate oltre 25.000 consegne, e presto arriverà anche in altre grandi città con l'obiettivo di coprire velocemente la maggior parte d'Italia. La pianificazione media e l'allestimento nelle pensiline sono stati curati dalle Creative Solutions di IGPDecaux.