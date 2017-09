Orban: nei paesi con migranti cristianesimo perde il suo ruolo

Varsavia, (askanews) - Il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato che "il cristianesimo sta perdendo il suo ruolo" nei Paesi che accolgono migranti ed è tornato a difendere i Paesi che rifiutano di accettare le "quote" di profughi da collocare in

base ai piani Ue.

"Non vogliamo diventare come questi paesi. Non vogliamo diventare paesi con migranti, non vogliamo una popolazione mista, non vogliamo creare questo mix che vediamo nell'Ovest, dove diverse civiltà convivono e, di conseguenza l'elemento cristiano si sta indebolendo e perdendo il suo ruolo", ha detto Orban, in visita ufficiale in Polonia, altro Paese che non intende accettare la ricollocazione dei migranti da Italia e Grecia.

"Accettiamo la scelta dei paesi che vogliono diventare paesi che accolgono i migranti e ci auguriamo che quei paesi riconoscano che noi non vogliamo ciò qui. Invece del mutuo rispetto, i paesi con migranti vogliono forzarci a diventare come loro", ha aggiunto.