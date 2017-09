"Totale" il nuovo video di Colapesce, a ottobre nuovo album

Roma, (askanews) - È uscito "Totale", seconda anticipazione del nuovo album di Colapesce che uscirà il 27 ottobre per 42 Records/Believe.

A svelare titolo e data di uscita del disco sono stati una serie di messaggi subliminali contenuti nel videoclip del brano diretto dai Ground's Oranges e con soggetto scritto insieme allo stesso cantautore siciliano, all'anagrafe Lorenzo Urciullo.

Quelli presenti in "Totale" sono una serie di quadri in movimento che mettono in scena l'intero ciclo dell'esistenza: dalla nascita alla morte, passando per tutto quello che c'è in mezzo. Una sorta di viaggio surreale nella natura umana raccontata attraverso immagini dal forte contenuto iconografico e dal grande impatto visivo che enfatizzano e per certi versi contrastano le parole contenute nel testo della canzone. Una canzone ottimista, piena di vita: Totale.

"Totale", con "Ti Attraverso" (pubblicata lo scorso 6 settembre in occasione del compleanno dell'artista), ha il compito di condurre e guidare gli ascoltatori alla scoperta di "Infedele", il nuovo album, che sarà co-prodotto dallo stesso Colapesce (premio Tenco nel 2012 per la miglior opera prima) insieme a IOSONOUNCANE e Mario Conte.

Un disco estremamente personale e che passa attraverso un lungo lavoro collettivo di cui fanno parte anche Dimartino e Luca Serpenti che hanno collaborato proprio alla stesura di Totale.